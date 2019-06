Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen - Fehler beim Abbiegen

Werne (ots)

Drei vermutlich leicht verletzte Personen sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, den 26.06.2019. Gegen 15.45 Uhr fuhr ein 27-jähriger Mann aus Hamm mit seinem VW auf der Stockumer Straße in Richtung Werne. Am Hansaring bog er nach links ab und übersah dabei den entgegenkommenden Mercedes einer 20-jährigen Frau aus Hamm. Diese wollte weiter in Richtung Stockum fahren. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer und die Beifahrerin des VW, eine 30-jährige Frau aus Hamm, sowie die Mercedesfahrerin augenscheinlich leicht verletzt. Bei den Fahrzeugen wurden durch den Unfall die Airbags ausgelöst. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50000EUR geschätzt.

