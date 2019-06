Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Molbergen - Mähroboter gestohlen

Zwischen Sonntag, 09. Juni 2019, 17.00 Uhr, und Montag, 10. Juni 2019, 14.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Mähroboter der Marke Viking im Wert von mehreren hundert Euro. Dieser befand sich auf einem Grundstück an der Peheimer Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Löningen - Scheibe eines Transporters beschädigt

Am Dienstag, 11. Juni 2019, beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwischen 02.30 und 03.00 Uhr die Seitenscheibe eines Transporters der Marke Fiat, der in der Tilsiter Straße stand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 11. Juni 2019, kam es um 08.13 Uhr auf der Böseler Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Pkw-Fahrerin aus Garrel wollte von einem Tankstellengelände auf die Böseler Straße auffahren. Hierbei übersah sie einen 62-jährigen Pkw-Fahrer aus Edewecht. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Mann leicht verletzt worden ist. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 08. Juni 2019, 20.50 Uhr, und Sonntag, 09. Juni 2019, 06.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen Audi A6, der auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Max-Planck-Straße geparkt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von 3000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

