Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit Flucht - Geschädigter gesucht - Korrekturmeldung

Fröndenberg (ots)

Die Pressemeldung zur Verkehrsunfallflucht am 24.06.2019, 09.15 Uhr auf dem Bruayplatz in Fröndenberg wird dahin korrigiert, dass die Beschädigungen an dem schwarzen Kleinwagen an der hinteren rechten Seite sind. Die Schäden vorne links sind an dem Verursacherfahrzeug.

