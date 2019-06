Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit Flucht - Geschädigter gesucht

Fröndenberg (ots)

Am Montagmorgen, 24.06.2019, parkte eine Fahrzeugführerin gegen 09.15 Uhr ihren PKW auf dem Parkplatz des Aldi Supermarktes am Bruayplatz ein. Dabei beschädigte sie nach eigenen Angaben einen schwarzen Kleinwagen in der Nachbarbox. Sie entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Als sie später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war der schwarze Wagen bereits weg, weshalb sie sich bei der Polizei meldete. Die Beschädigungen an dem beschädigten Kleinwagen müssten sich im Bereich der vorderen linken Frontschürze befinden. Die Polizei sucht jetzt den Nutzer des geschädigten Fahrzeugs. Er oder Sie wird gebeten sich bei der Polizei in Unna unter der Telefonnummer 02303 921 3120 oder 921 0 zu melden.

