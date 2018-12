POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Verkehrsunfallflucht in Urbar

Urbar (ots) - Am Freitag zwischen 06.30 Uhr und 18.45 Uhr parkte ein Geschädigter Vallendarer seinen PKW in Urbar, Friedrich-Ebert-Straße, in Queraufstellung zur Fahrbahn. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war ein Zettel an seinem Fahrzeug angebracht. Aus diesem ging hervor, dass ein Zeuge die Beschädigung seines PKW im Bereich des hinteren linken Radkastens im Rahmen eines Parkmanövers beobachtet hatte. Der Verursacher des Schadens hatte sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da der Zeuge nur Kennzeichenfragmente ablesen konnte, werden weitere Zeugen des Vorfalles gebeten, sich mit der Polizei in Bendorf in Verbindung zu setzen.

