POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf -Verkehrsunfall auf der B 42 bei Bendorf - Vollsperrung

Bendorf (ots) - Am Freitag gegen 16.40 Uhr kam es auf der B 42, Fahrtrichtung Neuwied, in Höhe der Ortslage Bendorf zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Zum Unfall kam es im Rahmen eines Fahrstreifenwechsels einer 69-jährigen Frau aus Westerburg in dessen Folge ein 50-jähriger Bendorfer und eine 74-jährige Vallendarerin von hinten auf das vorausfahrende Fahrzeug auffuhren. Die Ermittlungen in Hinblick auf die Frage der Verursachung dauern an. Im Rahmen der Unfallaufnahme bzw. der Bergung der stark beschädigten Fahrzeuge musste die B 42 kurzfristig gesperrt werden. Dies führte zu einem vorübergehenden Rückstau im Berufsverkehr aus Richtung Koblenz.

