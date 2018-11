POL-PDKO: Tödlicher Verkehrsunfall in Büchenbeuren mit Fußgänger

Koblenz (ots) - Am Morgen des 29.11.2018 gg. 04.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 182 in Büchenbeuren. Der 55 jährige Fahrer eines Lieferwagens befuhr die L 182 vom Flughafen Hahn kommend in Richtung B 50. In Höhe der Tankstelle der Rastanlage "Bohrinsel" erfasste der Fahrer einen 51jährigen Fußgänger aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Der Fußgänger erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die L 182 war kurzfristig gesperrt, ist aber aktuell wieder freigegeben.

Von weiteren Anfragen bitten wir im Moment noch abzusehen. Es wird nachberichtet.

