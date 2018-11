POL-NI: Wohnungseinbruch/Zeugenaufruf

Rinteln (ots) - (smu)

In der Zeit von Donnerstag, 22.11.2018, 18 Uhr bis Sonntag, 25.11.2018, 18.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in Rinteln, Schraderstraße, in eine Wohnung im 1. Obergeschoss eines 22-Jährigen ein, während dieser abwesend war. Entwendet wurden mehrere diverse elektronische Geräte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

