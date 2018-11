POL-NI: Müllentsorger ermittelt

Bückeburg (ots) - (ma)

Am vergangenen Sonntag um 15.00 Uhr wurden Personen auf der Graf-Wilhelm-Straße in Bückeburg dabei beobachtet, wie sie ausgesägte Arbeitsplattenreste an einem Altglascontainer illegal entsorgten.

Die Zeugen konnten gegenüber der Polizei gute Personenbeschreibungen und das genutzte Fahrzeug der Müllentsorger benennen.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an; ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz wurde bereits eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell