Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Vorfahrt missachtet

Unna (ots)

Augenscheinlich leichtverletzt wurde ein PKW - Fahrer aus Menden am Montagnachmittag (24.06.2019) bei einem Verkehrsunfall gegen 16.30 Uhr. Der 39-jährige fuhr mit seinem Audi auf der Max-Planck-Straße und wollte am Kessebürener Weg auf diesen abbiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Kessebüren kommenden 26-jährigen Unnaer, der in Richtung B 1 weiterfahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW gegen den auf der andern Seite stehenden Opel der 40-jährigen Frau aus Bochum. Der 39-jährige wurde leicht verletzt, die Fahrzeuge mussen abgeschleppt werden. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe abstreuen. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 11000EUR.

