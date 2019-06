Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus PKW und versuchtem Computerbetrug - Person konnte identifiziert werden

Unna (ots)

Die am 17.06.2019 veröffentlichte Fahndung nach einer unbekannten Tatverdächtigen, die am 18. und 20.03.2019 mit einer entwendeten Debitkarte an zwei Geldinstituten in Unna unberechtigte Geld abzuheben versuchte, wird hiermit zurückgenommen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/4299564

Die Tatverdächtige konnte identifiziert werden.

Medien und soziale Netzwerke werden gebeten, das Lichtbild der Öffentlichkeitsfahndung nicht weiter zu verbreiten und aus den Archiven zu entfernen.

