Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus PKW und versuchtem Computerbetrug - Wer kennt die abgebildete Person?

Unna (ots)

Am 17.03.2019 entwendeten Unbekannte aus einem an der Ahornstraße abgestellten PKW eine Geldbörse und eine Handtasche. Mit den so erlangten Debitkarten versuchte eine unbekannte Frau am 18. und 20.03.2019 an zwei Geldinstituten in Unna Bargeld aus einem Geldautomaten zu erlangen.

Die Tatverdächtige wurde von einer Videoüberwachungskamera aufgenommen. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei nun ein Lichtbild der unbekannten Frau.

Wer kennt die Tatverdächtige? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit dem unverpixelten Foto der Tatverdächtigen:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/unna-diebstahl-aus-kraftfahrzeug-computerbetrug

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell