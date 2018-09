POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Vor Kindern selbst befriedigt (Zeugenaufruf); Einbruch

Reutlingen (ots) - Angefahrene Fußgängerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin am Montagnachmittag in Rommelsbach erlitten, als sie von einem SUV erfasst worden ist. Ein 82-Jähriger war um 15.15 Uhr mit seiner Mercedes G-Klasse auf dem Parkplatzareal eines Supermarktes in der Bayernstraße unterwegs. Zeugenaussagen nach hatte der Fahrer zunächst angehalten, um einer 58 Jahre alten Frau das Überqueren des Parkplatzes zu ermöglichen. Vermutlich aufgrund einer Verwechslung des Brems- und Gaspedals beschleunigte der Pkw und erfasste mit der rechten Front die Fußgängerin. Die Frau wurde abgewiesen und erlitt schwere Verletzungen. Das Fahrzeug prallte in der Folge gegen die Gebäudewand der dortigen Tankstelle. Der Senior und seine 83-jährige Beifahrerin zogen sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie mussten ebenfalls, wie die Schwerverletzte, in eine Klinik gebracht werden. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro. Einer ersten Schätzung nach beläuft sich der Schaden an der Tankstelle auf etwa 5.000 Euro. Die Feuerwehr war mit acht Mann und zwei Fahrzeugen zur Unterstützung an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Metzingen (RT): Verhängnisvolles Wendemanöver auf Bundesstraße

Ein Motorradfahrer ist bei einem verhängnisvollen Wendemanöver eines Autofahrers am Montagnachmittag verletzt worden. Gegen 16.20 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Seat Ibiza die B 28 von Reutlingen herkommend in Richtung Metzingen. An der Anschlussstelle Metzingen-Ost verließ er die Bundesstraße und musste verkehrsbedingt in der Ausfahrt in einer unübersichtlichen Rechtskurve anhalten. Nach einer kurzen Wartezeit wendete er sein Fahrzeug und wollte über den Gegenfahrstreifen wieder auf die B 28 auffahren. Hierbei übersah der junge Mann den entgegenkommenden 47-jährigen Motorradfahrer. Der Kradlenker leitete eine Vollbremsung ein und stürzte von seiner Aprilia. Die Maschine rutschte im Anschluss etwa zehn Meter über den Asphalt und prallte in die rechte Seite des querstehenden Autos. Der 47-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ein 20 Jahre alter Beifahrer in dem Seat zog sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 6.000 Euro. Die Aprilia war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Münsingen (RT): Motorradfahrer und Sozius verunglückt

Ein Motorradfahrer und sein Sozius haben bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag schwere Verletzungen erlitten. Der 65-Jährige befuhr kurz vor 12.30 Uhr mit seiner BMW die L 230 von Magolsheim in Richtung Böttingen. Im Auslauf einer Haarnadelkurve kam ihm ein Lastwagen entgegen. Eigenen Angaben nach erschrak der Biker und fuhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Im geschotterten Bankett versuchte der Mann zunächst seine Maschine abzubremsen. Die BMW stieß jedoch gegen die steil aufsteigende Felswand, wurde von dort abgewiesen und schleuderte auf die Straße zurück. Der Fahrer und sein 27 Jahre alter Mitfahrer stürzten von dem Motorrad und zogen sich trotz Schutzkleidung schwere Verletzungen zu. Ein Vollintegralhelm bewahrte den Sozius glücklicherweise vor Kopfverletzungen, da er mit diesem gegen die Felswand geprallt war. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Schwerverletzten und der Bergung der Maschine war die Landesstraße bis 14 Uhr voll gesperrt. Der verletzte Biker musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Sein Sozius wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 7.000 Euro. (ms)

Metzingen (RT): Vor Kindern selbst befriedigt (Zeugenaufruf)

Das Kriminalkommissariat Reutlingen ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der sich am Montagnachmittag vor zwei Mädchen selbst befriedigt hat. Die Kinder im Alter von sieben und elf Jahren liefen gegen 16.10 Uhr auf dem Fußweg entlang der Hexham-Allee und durchquerten anschließend die Unterführung in Richtung Bohlstraße. Im Gehölz gegenüber dem folgenden Treppenaufgang sahen die Kinder einen Mann, der mit herunter gelassener Hose im Intimbereich eindeutige Handbewegungen machte und dabei in Richtung der Mädchen schaute. Die Kinder rannten daraufhin nach Hause und offenbarten sich dort ihrer Mutter. Beschrieben wird der Gesuchte als zwischen 40 - 50 Jahre alt und hellhäutig. Er hatte graue, bis über die Ohren reichende, leicht gelockte Haare und war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Zeugenhinweise bitte unter 07121/942-4002. (mr)

Lichtenstein (RT): Einbruch in Werkstatt

Auf Elektrowerkzeuge hatte es ein Unbekannter abgesehen, der zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Montag, neun Uhr, in eine Kfz-Werkstatt in der Wilhelmstraße in Unterhausen eingebrochen ist. Gewaltsam hebelte der Täter eine Eingangstür auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Dort nahm er mehrere Arbeitsgeräte an sich und flüchtete unerkannt. Das genaue Diebesgut steht noch nicht fest, ebenso die Höhe des Sachschadens. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Filderstadt (ES): Drei Leichtverletzte bei Vorfahrtsverletzung

Drei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von zirka 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Bernhausen. Ein 43-Jähriger war um 16.10 Uhr mit einem Audi A4 von der Gartenstraße in die Nürtinger Straße eingefahren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 44 Jahre alten Frau, die in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Der Aufprall war so heftig, dass sich die Fahrerin und zwei Mädchen in ihrem Pkw im Alter von sieben und elf Jahren leichte Verletzungen zuzogen. Sie mussten vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit. (ms)

Frickenhausen (ES): Dominoeffekt mit Folgen

Glücklicherweise nur leichte Blessuren haben sich insgesamt vier Pkw-Insassen zugezogen, die am frühen Montagabend in einen Auffahrunfall verwickelt gewesen sind. Ein 19-jähriger Mercedes-Lenker hatte kurz vor 18 Uhr in der Hauptstraße erst zu spät erkannt, dass der Verkehr vor ihm auf Höhe der Einmündung der Goethestraße ins Stocken geraten war. Er fuhr in der Folge auf den bereits stehenden Audi einer 66 Jahre alten Frau auf, deren Wagen anschließend noch gegen einen davor stehenden VW Touran geschoben wurde. Sowohl die Audi-Lenkerin als auch die drei Insassen im Touran wurden dabei verletzt, benötigten aber keine medizinische Versorgung an der Unfallstelle. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro. (fn)

Filderstadt (ES): Aufgefahren

Als Folge eines vermutlich unnötigen Bremsmanövers eines noch unbekannten Autofahrers ist es am Dienstagmorgen, gegen 7.50 Uhr, zu einem Auffahrunfall in der Schulstraße gekommen. Eine 53-jährige Mini-Lenkerin hinter dem abbremsenden Fahrzeug bemerkte dies zwar noch rechtzeitig, musste aber voll abbremsen. Für einen 42 Jahre alten BMW-Fahrer in dieser Kolonne reichte es allerdings nicht mehr und krachte ins Heck des Mini. Dabei erlitt die 53-Jährige Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand ein Blechschaden von rund 10.000 Euro. Der Pkw-Lenker, der vor dem Mini abgebremst hatte, entfernte sich von der Unfallstelle. (fn)

