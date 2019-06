Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person - Radfahrer flüchtete nach Zusammenstoß

Unna (ots)

Am Freitag (21.06.2019) kam es auf dem Radweg an der Kamener Straße in Höhe der Hausnummer 4 zu einem Zusammenstoß zwischen 2 Radfahrern im Begegnungsverkehr. Eine 60 jährige Unnaerin wurde dabei leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Als der 60 jährige Ehemann der Verletzten, der zum Unfallzeitpunkt hinter ihr fuhr, die Polizei rufen wollte, flüchtet der unbekannte Unfallverursacher in Richtung Zechenstraße. Es soll sich bei ihm um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten und etwa 175 cm großen Mann mit lockigen, dunkelblonden Haaren gehandelt haben. Bekleidet war er mit einer grauen, langen Fahrradhose und dunklem Oberteil. Er fuhr auf einem Mountainbike mit zwei Packtaschen am Gepäckträger.

Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

