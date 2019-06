Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Firma - Über Beute kann nichts gesagt werden

Kamen (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Samstag bis Montagmorgen (22.06. - 24.06.2019), zwischen 20.30 und 07.15 Uhr in ein Firmengebäude in der Dieselstraße eingebrochen. In den Büroräumen wurden mehrere Schreibtische und Schränke durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

