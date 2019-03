Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht PI Andernach, WE Fr., 01.03.2019, 12:00 Uhr - So., 03.03.2019, 11:45 Uhr

Andernach (ots)

Versuchter Einbruch in Reihenhaus Andernach - Am Freitagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, wurde durch einen bisher unbekannten männlichen Täter versucht, in ein Anwesen im Kirchhofsweg, einzubrechen. Hierbei wurde der Mann beobachtet und angesprochen. Der mit einer dunklen Jacke bekleidete Täter flüchtete danach mit einem siberfarbenen Mountainbike in Richtung Agrippastraße. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Kleinkraftrad entwendet Andernach - Im Zeitraum von Donnerstagabend, bis Freitag, den 01.03.2019, gegen 18:30 Uhr, wurde in der Mauerstraße, ein abgestelltes Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen 593 HIK, entwendet. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Pkw-Gespann verunfallt Andernach - Am Samstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 9. Ein 39-jähriger Fahrer war mit seinem Pkw-Gespann auf der B 9 in Richtung Bonn unterwegs. Bei der Fahrt verlor der Fahrer die Kontrolle über das Gespann und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung war die B 9 teilweise gesperrt, oder nur teilweise befahrbar. Die Beeinträchtigungen waren gegen 12:50 Uhr beendet. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro beziffert. Ohne gültige Fahrerlaubnis und abgelaufenem Versicherungskennzeichen unterwegs Andernach - Am Samstagmorgen wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein Kleinkraftrad im Stadtgebiet kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 53-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zusätzlich, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen bereits abgelaufen war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Nach Unfall geflüchtet Plaidt - Im Zeitraum vom Montag, den 18.02.2019, bis Samstag, den 02.03.2019, gegen 11:30 Uhr, wurde in der Friedrich-Ebert-Straße, ein geparkter Pkw Citroen beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210 oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Verkehrsunfälle im Dienstgebiet Im Berichtszeitraum wurden durch die Polizei Andernach noch 7 weitere Verkehrsunfälle aufgenommen, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Körperverletzung auf Karnevalsveranstaltung Bassenheim - Am Samstagabend kam es auf einer Karnevalsveranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten mündete dies in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen Mann und 2 anwesenden Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes. Uneinsichtiger Mann zweimal im Gewahrsam / mehrere Strafverfahren Andernach - Nachdem am frühen Sonntagmorgen ein 27-jähriger Mann aus dem Gewahrsam der Polizei Andernach entlassen wurde, suchte er gegen 07:30 Uhr erneut seine Schwägerin im Stadtgebiet auf, wo er in der Nacht randaliert hatte und einem Platzverweis nicht nachkam. An dem Anwesen beschädigte er jetzt einen geparkten Pkw und entwendete eine Geldbörse. Im Anschluss suchte er seine Ehefrau in der Wohnung auf und versuchte an den Autoschlüssel zu gelangen, hierbei schlug er der 32-Jährigen ins Gesicht und verletzte sie leicht, danach flüchtete der junge Mann. Im Rahmen der durchgeführten Fahndungsmaßnahmen wurde der alkoholisierte Mann durch die Polizei angetroffen und erneut in Gewahrsam genommen, was durch einen Richter bestätigt wurde. Gegen den 27-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

PHK Sinzig

Telefon: 02632-9210

piandernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell