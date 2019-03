Polizeidirektion Koblenz

Argenthal: Unfallflucht geklärt

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:40 Uhr, kam ein PKW - Führer aus dem Kreis Bad Kreuznach auf der L 242, Höhe Auffahrt zur B 50, aus bislang nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Meter Schutzplanke. Der Unfallverursacher konnte zunächst unerkannt flüchten, wurde aber später ermittelt, da er bei der Kollision an der Unfallstelle sein Kfz - Kennzeichen verloren hatte. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Simmern/Hunsrück: Fensterscheiben beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an der Hunsrückhalle in Simmern drei Fensterscheiben eingeworfen und ein Außenstrahler beschädigt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Simmern/Hunsrück: Bilanz der Fastnachtsumzüge

Aus polizeilicher Sicht recht ruhig verliefen die beiden größeren Fastnachtsumzüge am Samstag in Simmern und Gemünden. Trotz hohen Besucheraufkommens und ausgelassener Feierstimmung kam es während den Umzügen zu keinerlei Störungen und Behinderungen. Bei den Anschlussveranstaltungen bis in die frühen Morgenstunden mussten die eingesetzten Polizeikräfte zwar mehrfach einschreiten, es blieb aber bei zwei Körperverletzungsdelikten, einer Sachbeschädigung und mehreren Platzverweisen. Ein renitenter und uneinsichtiger Narr musste im Polizeigewahrsam übernachten, da er sich einem Platzverweis widersetzt und die eingesetzten Beamten mehrfach beleidigt hatte.

