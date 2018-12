POL-PDLD: Altdorf - Kompletter Reifensatz gestohlen

Altdorf (ots) - Unbekannte haben im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag (29.11.2018, 17 Uhr) bis Freitag (30.11.2018, 10 Uhr) an einem abgestellten Anhänger in der Hauptstraße alle vier Räder abmontiert und entwendet. Die Reifen samt Felgen hatten wegen ihrer Spezialgröße einen Gesamtwert von 720.- Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

