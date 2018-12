POL-PDLD: Albersweiler - Nach Parkrempler geflüchtet

Albersweiler (ots) - Am 03.12.2018, zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr, parkte eine Mitsubishi-Fahrerin ordnungsgemäß auf dem Hermann-Sauter-Platz in Albersweiler. Ein silberfarbenes Fahrzeug stieß offensichtlich beim Rangieren seitlich an den hinteren Stoßfänger des parkenden PKW. Obwohl hierbei ein Schaden in mittlerer, dreistelliger Höhe entstand, verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer Angaben zum Unfallflüchtigen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Tel.: 06346/9646-20 in Verbindung zu setzen.

