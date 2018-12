POL-PDLD: Annweiler - Nach Sekundenschlaf Unfall im Barbarossatunnel verursacht

Annweiler (ots) - Die Fahrerin eines Skoda-PKW´s befuhr am 03.12.18 gegen 13:50 Uhr den Barbarossatunnel in Fahrtrichtung Pirmasens. Nach der dortigen Nothaltebucht kam die Fahrerin im Bereich einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit dem Auflieger eines noch unbekannten Sattelzuges, der die Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Landau befuhr. Auch ein hinter dem LKW fahrender, unbekannter PKW wurde am rechten, vorderen Rad beschädigt. Während der unfallverursachende Skoda nicht mehr fahrbereit in einer Nothaltebucht abgestellt werden musste, hielten die Führer der geschädigten Fahrzeuge nicht an, sondern fuhren weiter, ohne eine Schadensregulierung sicherzustellen. Nach ersten Unfallermittlungen dürfte ein sogenannter Sekundenschlaf als Unfallursache wahrscheinlich gewesen sein. Wer Beobachtungen zum Unfallhergang, insbesondere zu den noch unbekannten geschädigten Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Tel.: 06346/9646-20 in Verbindung zu setzen.

