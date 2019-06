Polizei Bonn

POL-BN: Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes in Meckenheim: 45-jähriger Mann schlägt auf Freund der Tochter ein

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag, 20. Juni 2019, in Meckenheim-Merl einen 45-jährigen Mann festgenommen. Er ist dringend tatverdächtig, dem 19-jährigen Freund seiner Tochter schwerste Verletzungen zugefügt zu haben.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war es um 03.00 Uhr zu der Tat gekommen. Der 45-Jährige hatte nach seiner 17-jährigen Tochter gesucht, die nicht nach Hause gekommen war. Auf einem Parkplatz am Waldfriedhof sah er sie. Sie befand sich mit ihrem 19-jährigen Freund in dessen Auto. Daraufhin soll der 45-Jährige mit einem Radmutterschlüssel zwei Seitenscheiben des Autos zerstört und anschließend damit auf den jungen Mann eingeschlagen haben. Ein Zeuge hatte Hilferufe gehört und die Polizei informiert. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Rheinbach/Meckenheim war kurze Zeit später vor Ort und nahm den Tatverdächtigen fest. Der 19-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die 17-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden. Auf Grund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von EKHK Michael Brück in enger Abstimmung mit Staatsanwältin Claudia Heitmann die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes auf. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell