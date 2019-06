Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - PKW Fahrer fährt in geparkte Autos

Unna (ots)

Ein verletzter PKW - Fahrer und hoher Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen (24.06.2019) gegen 05.30 Uhr. Ein 28-jähriger Hagener fuhr mit seinem Skoda auf der Gießerstraße in Richtung Hammer Straße. Etwa 200 m hinter der Schleiferstraße kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr scheinbar ungebremst in einen am linken Fahrbahnrand geparkten Audi. Vorher schrammte er noch an einem ebenfalls dort geparkten Sattelauflieger vorbei und beschädigte diesen ebenfalls. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi in einen dahinter stehenden LKW geschoben, wo alle Fahrzeuge zum Stehen kamen. Durch den Unfall wurde der 28-jährige verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 22000EUR geschätzt.

