Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Flunkern aufgefallen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Abend wurde eine 34-Jährige durch eine Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Nachfrage hinsichtlich des Führerscheins sowie der Papiere für das Fahrzeug gab diese an, dass sie ihren Führerschein zu Hause vergessen habe. Wie sich nach einer Überprüfung durch die Beamten herausstellte war das erfunden. Der Dame wurde die Fahrerlaubnis bereits entzogen. In der Folge wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt, als auch der Schlüssel des Fahrzeuges sichergestellt.

