Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Brookweg/ Ecke Höftstraße zwischen einer 83-jährigen Pedelec-Fahrerin und einem Pkw sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwoch (19.06.), gegen 17.25 Uhr, überquerte die 83-Jährige die Höftstraße an der Kreuzung Brookweg. Dabei kam es zur Kollision mit einem PKW, der von der Höftstraße kommend in Richtung Brookweg unterwegs war. Die Zweiradfahrerin stürzt und verletzt sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Droste-Hülshoff-Allee fort, ohne sich um die gestürzte Pedelec-Fahrerin zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich um einen braunen, kompakten Pkw handeln. Der Sachschaden an dem Pedelec beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell