Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Sachbeschädigung/ versuchter Einbruch, Brand

Lengerich (ots)

Am Freitag (21.06.) ist die Polizei zweimal zum Hannah-Arndt-Gymnasium gerufen worden. Gegen 16.10 Uhr war im Kellergeschoss des Gymnasiums eine eingeschlagene Fensterscheibe festgestellt worden. Ob die Unbekannten ins Gebäude gelangt sind, steht noch nicht fest. Es wurde nichts gestohlen. Die Tatzeit dürfte zwischen Mittwochnachmittag und Freitagnachmittag liegen. Gegen 19.30 Uhr ist die Polizei erneut zum Gymnasium gerufen worden. An der Ostseite der Schule, in einem umzäunten Bereich, brannten zwei Müllcontainer. Es besteht der Verdacht, dass die Container vorsätzlich oder zumindest fahrlässig in Brand gesetzt worden sind. Die Feuerwehr hat das Feuer gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

