POL-CE: Celle - Frau auf Fußgängerüberweg in der Innenstadt angefahren und verletzt +++ Schwarzer Transporter geflüchtet +++ Polizei sucht Zeugen

Wie erst verspätet angezeigt wurde, kam es am Freitagabend um 19.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Schlossplatz. Eine 18 Jahre alte Fußgängerin sei aus der Innenstadt (Stechbahn) gekommen und habe den Zebrastreifen in Richtung der Bushaltestellen überquert. Plötzlich sei von rechts aus Richtung Kanzleistraße ein schwarzer Transporter gekommen und habe sie mit der Front am rechten Knie angefahren. Die Frau teilte mit, dass sie kurz ohnmächtig gewesen sei und mehrere Passanten ihr geholfen hätten, aufzustehen. Der schwarze Transporter sei einfach weitergefahren. Die Fußgängerin erlitt eine Verletzung am Knie und suchte später das Krankenhaus auf. Die Polizei Celle sucht nun dringend nach Unfallzeugen bzw. nach den hilfsbereiten Bürgern, die der Fußgängerin geholfen hatten.

Hinweise bitte an die Polizei Celle unter Telefon 05141/277-215.

