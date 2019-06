Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ein Schwerverletzter nach Zusammenstoß

53925 Kall (ots)

Ein Mann (29) aus Essen übersah am Mittwoch (15.51 Uhr) beim Linksabbiegen die ihm entgegenkommende, vorfahrtberechtigte Frau (23) aus Mechernich. Es kam auf der Kölner Straße (Höhe In der Laach) zum Zusammenstoß. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Der Mann wurde schwer verletzt, seine Beifahrerin (41) leicht. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser transportiert. Der Sachschaden liegt im oberen vierstelligen Euro-Bereich.

