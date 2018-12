POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 06.12.2018; Verkehrsunfallflucht B256 am Mi., 05.12.2018, gegen 16:30 Uhr

Altenkirchen-Bruchertseifen (ots) - Der Geschädigte befuhr mit seinem LKW der Marke Mercedes-Benz, Actros, der Fa. Bruchertseifer in Roth die B 256 in Fahrtrichtung Altenkirchen. Kurz vor der Ortslage Bruchertseifen wurde er von einem PKW überholt. Beim Wiedereinscheren des PKW ist dieser mit dem LKW vorne links kollidiert. Der PKW setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nähere Angaben zum PKW konnten nicht gemacht werden, lediglich das es sich um einen Kleinwagen handeln soll. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.

