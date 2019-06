Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: "Dachdecker": Betrugsmasche blieb erfolglos

53919 Weilerswist (ots)

Einer 80-Jährigen boten Unbekannte am Dienstvormittag (10 Uhr) in der Gürtelstraße an, die Dachrinne zu reinigen und eine seitliche Abschlussdachpfanne zu reparieren, gegen die horrende Zahlung von 5.000 Euro.

Die ältere Dame gab an, sie würde mit dem Fahrrad zur Bank fahren und das Geld abholen.

Den Bankanstellten kam der "Dachdecker-Auftrag" verdächtig vor. Sie verständigten die Polizei.

Zusammen mit den eingesetzten Beamten wurde die ältere Dame zu ihrem Wohnhaus begleitet. Von den unbekannten Tätern fehlte indes jede Spur.

Lediglich eine Leiter aus der Garage der Dame lag noch im Garten. Zur Beschreibung der Tatverdächtigen konnte die Frau lediglich angeben, dass sie beide ca. 30 bis 40 Jahre alt waren, kurze Haare hatten, normale Straßenkleidung trugen und Deutsch ohne Akzent sprachen.

