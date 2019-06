Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Stundenlange Sperrung der Bundesstraße 51 - Sattelzug brannte komplett aus

53945 Blankenheim (ots)

Ein Griff zur Wasserflasche wurde einem 31-jährigen Lkw-Fahrer aus Rumänien zum Verhängnis. Der Mann befuhr am Dienstag gegen 14.25 Uhr die Bundesstraße 51 in Richtung Autobahn 1.

Er wollte Höhe Mülheimer Haus nach rechts zu einer Wasserflasche in seiner Fahrerkabine greifen. Bei diesem Vorgang kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Versuch Gegenzulenken geriet er allerdings in den Gegenverkehr, sodass er auch dort durch Gegenlenken versuchte, das Fahrzeug wieder auf den eigentlichen Fahrstreifen zu bekommen. In diesem Zusammenhang schaukelte sich der Sattelzug mit dem dazugehörigen Auflieger auf und kippte nach links um.

Nach anschließender Rutschphase des Fahrzeugs, blieb dieses in der Endposition linkseitig liegen. Sowohl die Zugmaschine als auch der Auflieger brannten komplett aus. Geladen hatte der Rumäne 66 Paletten mit Kunststoffboxen. Der Lkw-Fahrer verletzte sich schwer und kam ins Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Euro-Bereich. Die Bundesstraße 51 war zwischen dem Abzweig zur Bundesstraße 258 und der Landstraße 115 in beide Fahrtrichtungen bis zum heutigen frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell