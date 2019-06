Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Euskirchener in Gewahrsam genommen

53879 Euskirchen (ots)

Am Dienstagabend (21.06 Uhr) wurde eine zufällig vorbeikommende Streifenwagenbesatzung von Rettungsdienstkräften angesprochen, dass eine männliche Person, die aufgrund ihrer psychischen Grunderkrankung ins Krankenhaus verbracht werden sollte, randalieren würde. Die Person, ein 58-jähriger Mann aus Euskirchen, zog sich im weiteren Verlauf auf einen Balkon und dann auf das Dach eines viergeschossigen Reihenhauses in der Oststraße zurück. Als der Mann nach gut einer halben Stunde vom Dach des Hauses selbstständig in seine Wohnung zurückkehrte, schritten die Polizeibeamten ein und nahmen den Mann in Gewahrsam. Er wurde anschließend unverletzt dem Rettungsdienst übergeben und ins Krankenhaus verbracht. Für die Dauer des Einsatzes war ein Teil der Oststraße für rund eine dreiviertel Stunde gesperrt.

