Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.06.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Von der Fahrbahn abgekommen Am frühen Freitagmorgen fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Renault von Heilbronn kommend in Richtung Weinsberg. Aus bisher unbekannter Ursache kam diese kurz nach dem Schemmelsbergtunnel nach rechts in den Grünstreifen und schleudert im Anschluss quer über die Straße hinweg nach links in die dortige Böschung. In dieser steil ansteigenden Böschung überschlug sich der Renault und kam letztendlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Da die Fahrzeuglenkerin nicht angeschnallt war, wurde sie aus dem Pkw geschleudert. Die 39-Jährige wurde schwer verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste die B39 zeitweise gesperrt werden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Heilbronn: Motorrad prallt gegen Brückenpfeiler Am Samstagmorgen befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Motorrad die Neckartalstraße aus Richtung Lauffen kommend nach Böckingen. Ein 20-jähriger Sozius nahm ebenfalls auf dem Motorrad Platz. In Höhe der Eisenbahnbrücke geriet dieser wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier schanzt das Motorrad einen Bordstein hoch, überfährt im Anschluss den Grünstreifen und prallt letztendlich gegen ein Verkehrszeichen und den dahinter befindlichen Brückenpfeiler. Die beiden Aufsaßen werden vom Motorrad abgeworfen. Der Fahrer wird leicht verletzt, der Sozius schwer. Die Neckartalstraße musste während der Unfallaufnahme zw. der Otto-Konz-Brücke und der Werner-Leuschner-Straße voll gesperrt werden. Der Verkehrsunfalldienst Weinsberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrer eine Beeinflussung durch Alkohol und Drogen fest.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-3333

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell