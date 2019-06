Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Freitagmittag zu einem Gebäudebrand in der Billigheimer Hauptstraße. Gegen 12.15 Uhr qualmte das Dach des Hauses, in welchem neun Personen leben. Zeugen wählten den Notruf, woraufhin die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und dem Rettungsdienst vor Ort kamen. Anfängliche Hinweise, dass sich noch eine Person im brennenden Gebäude aufhalten würde, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde die Hauptstraße zwischen den Abzweigungen nach Dallau und Billigheim vollgesperrt. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Das Gebäude ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden sowie die Brandursache sind bislang nicht bekannt.

