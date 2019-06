Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hund im verschlossenen Fahrzeug bei hochsommerlichen Außentemperaturen

53879 Euskirchen (ots)

Am Sonntag (14.30 Uhr) wurde die Polizei Euskirchen von einem aufmerksamen Bürger davon in Kenntnis gesetzt, dass in einem Camping-Bus auf einem Parkplatz (Stresemannstraße/Thermenallee) ein Hund eingeschlossen sei.

Der Zeuge wurde auf den Hund aufmerksam, da das Tier aufgrund der hohen tropischen Außentemperaturen im Fahrzeug jaulte und dieses außen vom Fahrzeug klar und deutlich zu hören war.

Bei Eintreffen hörten auch die eingesetzten Polizeibeamten das Jaulen und Winseln. Das Tier hatte eine kleine Schale mit etwas Wasser darin.

Beim Öffnen der Tür hechelte der Rhodesian Ridgeback.

Der Halter des Fahrzeugs konnte mittels einer Lautsprecherdurchsage in der Thermenwelt ausgerufen und zum Eingangsbereich gerufen werden.

Vor Ort machte der Halter nach Belehrung der Polizei bezüglich des nicht artgerechten Unterbringens seines Hundes im abgeparkten Fahrzeug - bei einer Außentemperatur von 31,5 Grad Celsius - unkooperative Bemerkungen und war uneinsichtig.

Beim Öffnen des Campingbusses war trotz eines Belüftungsaufbaus ein starker Hitzestau im Innenraum des Fahrzeuges zu spüren, der jeden Hundebesitzer zu dem Schluss kommen ließ, ein Tier hier nicht, auch nur kurz, unterzubringen.

Auf die Nachfrage, wie lange der Mann bereits in der Badewelt gastierte, um damit die Verweildauer des Tieres im Campingbus etwas näher zu umreißen, verweigerte dieser jegliche Angaben.

Nach Feststellung der Personalien des Geilenkircheners (34) wurde er aufgefordert, seinen Hund artgerecht unterzubringen und diesen nicht wieder im abgestellten Fahrzeug unterzubringen.

Während der erfolgten Personalienfeststellung, führte der Mann seinen Hund mit in den Empfangs-Bereich der Thermenwelt, wo dieser sich zunehmend und augenscheinlich erholte.

Gegen den Mann aus Geilenkirchen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es handelte sich um eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz.

