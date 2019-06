Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Sturz mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

53940 Hellenthal (ots)

Ein Mann aus Tönisvorst (54) befuhr am Sonntag (13.05 Uhr) mit seinem Kraftrad in einer Gruppe die Bundesstraße 265 aus Hollerath kommend nach Hellenthal. Er wich einem vor ihm fahrenden Kradfahrer aus, überbremste sein Fahrzeug und stürzte. Dabei schlug er mit dem Kopf auf den Bordstein auf. Der Kradfahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

