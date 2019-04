Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mitteilerin durchschaut falsche E-Mail

Lauterecken (ots)

Ein Betrugsversuch wurde am Dienstag der Polizei in Lauterecken mitgeteilt. Eine 31 Jahre alte Frau erhielt bereits am Samstag eine angebliche Mitteilung von ihrer Sparkasse. In der Mail wurde sie aufgefordert ihre Zugangsdaten und die PIN zu ihrem Onlinebanking einzugeben. Sie wurde jedoch stutzig, da sie auch ihr Geburtsdatum angeben sollte. Eine Nachfrage bei der Sparkasse bestätigte den Verdacht. Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Mails. Im Zweifel sollten die Empfänger einer solchen Aufforderung Rücksprache mit ihrer Bank oder Sparkasse halten.

