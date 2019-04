Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl am hellen Tag

Wolfstein (ots)

Zwischen 08:00 und 17:00 Uhr wurde am heutigen Dienstag in der Straße "Am Kirchpfad" ein Edelstahlbriefkasten mit Zeitungsrolle entwendet. Der Briefkasten stand an einem Einfamilienhaus. Da er momentan nicht an einer Wand montiert war, konnte er ohne größeren Aufwand mitgenommen werden. Der Tatort liegt etwas abgelegen. Da er aber an der Straße liegt, die zur Wolfsteiner Jugendherberge führt, herrscht trotzdem ein größeres Personen- und Verkehrsaufkommen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich Wolfstein etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell