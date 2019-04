Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gestohlenes Fahrrad auf Ebay entdeckt

Lauterecken (ots)

Polizei kann bei einer Wohnungsdurchsuchung das Mountainbike auffinden. Am Donnerstagvormittag teilte ein 45-Jähriger aus Hinzweiler der Polizei in Lauterecken mit, dass ihm im Januar zwei Fahrräder aus der Scheune gestohlen wurden. Bei einer Suche auf Ebay Kleinanzeigen konnte er eines der Räder entdecken. Ermittlungen ergaben den Hinweis auf eine 25 Jahre alte Frau und einen 23 Jahre alten Mann als Verkäufer. Nachdem ein Richter die Durchsuchung bei den beiden angeordnet hatte, wurde deren Anwesen in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein durchsucht. Hier konnte das Kinderfahrrad aufgefunden und sichergestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell