Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tageswohnungseinbruch

53881 Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Dienstag (25.6.2019) in der Zeit von 7 bis 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Lohmühlenweg ein. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Schlafzimmer. Dort entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell