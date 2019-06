Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher hatten es auf Tabakwaren abgesehen

53902 Bad Münstereifel (ots)

In der heutigen Nacht gegen 2.00 Uhr wurde in einem Verbrauchermarkt in der Kölner Straße ein Einbruchsalarm ausgelöst. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass eine Seitentür aufgehebelt war. Bei anschließender Begehung mit einem Diensthund wurde festgestellt, dass kein Täter mehr im Supermarkt war. Von mehreren unbekannten Tätern wurden Glasvitrinen eingeschlagen und Tabakwaren in unbekannter Menge daraus entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell