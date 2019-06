Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw übersehen

53879 Euskirchen (ots)

Ein Euskirchener (55) fuhr am Dienstag (10.30 Uhr) mit seinem Pkw vom Fahrbahnrand der Ursulinenstraße an und übersah dabei den Pkw eines Mannes (26), ebenfalls aus Euskirchen. Der Pkw des 55-Jährigen wurde daraufhin gegen einen geparkten Pkw geschleudert. Die Beteiligten verletzten sich. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

