Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Dunkelgrauer VW Bus flüchtig

Soest (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Werler mit seinem silbernen Opel Astra den Stemweg von Hattrop aus in Richtung Paradiese. Ein dunkelgrauer VW Bus kam ihm teilweise auf seiner Fahrspur entgegen, so dass er ausweichen musste. Hierbei geriet er ins Schleudern, kollidierte mit einem Leitpfosten und fuhr in den Graben. Der Werler blieb hierbei unverletzt. Der Fahrer des Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.100 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

