Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Betrunken gefahren, nichts dazu gelernt

Welver (ots)

Ein Zeuge konnte am Donnerstag, gegen 00.30 Uhr, beobachten wie ein 37-jähriger Mann aus Welver auf einem Grundstück in Flerke auf der Uferstraße das Auto einer Bekannten umsetzen wollte. Hierbei fuhr er jedoch zu weit und landete im Straßengraben. Der 37-Jährige bestritt die Fahrt und gab an, dass er bereits einige Tage zuvor seinen Führerschein wegen einer Trunkenheitsfahrt abgeben musste. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,82 Promille. Die Polizeibeamten ordneten daraufhin eine Blutprobe an. Nun muss sich der Welveraner unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. (reh)

