Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbrecher flüchtete aus Wohnung

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 5 Uhr, wurde der Bewohner einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kolpingstraße in Lippstadt durch Geräusche wach. Im Wohnungsflur erblickte er dann eine zirka 170 cm lange, dunkelgekleidete Person. Er sprach den Tatverdächtigen laut an, worauf dieser sofort durch das offenstehende Fenster nach draußen flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung. Entwendete hatte er nichts. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

