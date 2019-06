Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Rollerfahrerin beim Überholen leicht verletzt

Soest (ots)

Am Mittwoch, gegen 11.45 Uhr, befuhr eine 79-jährige Autofahrerin aus Anröchte den Opmünder Weg in Richtung Opmünden. Vor ihr fuhr eine 66-jährige Kraftfahrzeugrollerfahrerin aus Soest in die gleiche Richtung. Die Rollerfahrerin setzte den Blinker nach links, um dann in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Die hinter ihr fahrende Autofahrerin erkannte die Situation nicht rechtzeitig und überholte die 66-Jährige trotz der durchgezogenen Linie auf der Fahrbahn, die ein überqueren verbietet. Die Rollerfahrerin prallte daraufhin beim Abbiegen gegen die rechte Fahrzeugseite der Autofahrerin und kam zu Fall. Durch den Unfall verletzte sie sich, so dass sie zur weiteren Untersuchung in ein Soester Krankenhaus gebracht worden ist. Der Sachschaden des Unfalls wird auf 550 Euro geschätzt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell