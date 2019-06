Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Zwei Leichtverletzte und 18.000 Euro Sachschaden

Bad Sassendorf (ots)

Zwei Leichtverletzte und 18.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen, gegen 10 Uhr, in der Schützenstraße in Bad Sassendorf. Ein 81-jähriger Mann aus Bad Sassendorf befährt mit seiner 82-jährigen Beifahrerin die Schützenstraße in Richtung L 856 (früher B1). In Höhe des dortigen Supermarktes wollte er nach links auf den Parkplatz des Supermarktes einbiegen. Hierbei übersah er aber eine mit ihrem Wagen entgegenkommende 83-jährige Autofahrerin aus Bad Sassendorf. Im Einmündungsbereich kommt es dann zur Kollision. Durch den Aufprall rutscht der Wagen des 81-Jährigen gegen einen dritten Wagen, der sich zu dem Zeitpunkt bereits in der Ausfahrt des Supermarktparkplatzes befand. In dem Pkw befand sich eine 53-jährige Frau aus Soest. Der 81-jährige Bad Sassendorfer wurde mit seiner Beifahrerin anschließend leichtverletzt in ein Soester Krankenhaus gebracht. (reh)

