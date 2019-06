Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Annäherungsversuche nicht gewollt

Soest (ots)

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand befanden sich ein 37-jähriger Mann und eine 26-jährige Frau aus der Zentralen Unterbringungseinrichtung am Möhnesee am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz in Soest. Nach dem die Frau leichte Annäherungsversuche des Mannes ablehnte und weitere Zeugen versuchten der Frau beizustehen, versuchte der 37-Jährige die Zeugen mit einer abgebrochenen Glasflasche zu schlagen. Aufgrund erheblicher Sprachschwierigkeiten muss der Gesamtsachverhalt mittels Dolmetscher noch aufgehellt werden. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell