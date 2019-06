Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Ladendetektiv verletzt

Lippstadt (ots)

Ein 30-jähriger Ladendetektiv konnte in einem Elektronikfachmarkt am Südertor in Lippstadt einen 16-jährigen Ukrainer dabei beobachten, wie er drei Tabletts in einem anderen Regal des Geschäftes verstaute. Ein zweiter Mann kam später mit einer präparierten Tasche in das Geschäft und steckte die Tabletts ein. Ein akustischer Alarm wurde deshalb beim Verlassen des Geschäfts nicht ausgelöst. Der Ladendetektiv, der den ersten Täter bereits von einer Tat in Gütersloh kannte, ergriff sich am Ausgang die Tasche des zweiten Täters. Dieser versuchte mit Gewalt im Besitz der Tasche zu verbleiben, wodurch sich der Ladendetektiv leicht verletzte. Anschließend floh der zweite Täter ohne die Beute. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die Polizei blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

