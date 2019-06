Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Auto überschlug sich mehrfach

Rüthen (ots)

Ein Schwerverletzter 28-jähriger Autofahrer vom Möhnesee und zirka 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstagabend, gegen 21.50 Uhr, auf der Mildestraße in Rüthen. Der 28-Jährige befuhr zuvor mit seinem Wagen die Mildestraße von Rüthen kommend in Richtung Erwitte. Vor ihm fuhren ein Kleinkraftrad und ein Motorroller. Es wird zurzeit ermittelt, ob der Fahrer des Kleinkraftrades, ein 17-jähriger Mann aus Rüthen, in Schlangenlinien fuhr und hierbei seine rechte Fahrspur verlassen haben könnte. Dies könnte möglicherweise zum Aufwärmen der Reifen gedient haben. Vermutlich wollte der Autofahrer, zirka einem Kilometer hinter dem Ortsausgang von Rüthen, einen Zusammenstoß beim Überholen des Kleinkraftrades vermeiden und wich nach links aus. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Im Folgenden überschlug sich der Wagen mehrfach, bevor er zum Stillstand kam. Das Fahrzeugdach des Wagens war stark eingedrückt. Der Möhneseer konnte den Wagen noch selbständig verlassen, musste jedoch anschließend schwerverletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Lippstadt gebracht werden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell