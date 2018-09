POL-HR: Borken-Kleinenglis: 2.000,- Euro Sachschaden bei versuchtem Schuleinbruch

Homberg (ots) - Borken-Kleinenglis Einbruch in Grundschule Tatzeit: 10.09.2018, 16:00 Uhr bis 11.09.2018, 07:00 Uhr In der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Morgen brachen unbekannte Täter in die Grundschule Kleinenglis ein und verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro. Die Täter begaben sich auf das Schulgelände in der Teichstraße und versuchten auf der Gebäudevorderseite ein Fenster aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Anschließend begaben sie sich auf die Rückseite des Gebäudes, schlugen eine Fensterscheibe ein und stiegen in das Schulgebäude ein. Hier durchsuchten sie u. a. das Lehrerzimmer und das Sekretariat nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell